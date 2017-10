Atividades do Outubro Rosa nesta quinta-feira, na Praça do Povo

Por meio de uma campanha de valorização da saúde da mulher, a Prefeitura de João Monlevade, através da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio da Associação Por Amor e outros parceiros, realiza nesta quinta-feira, dia 26, a partir das 14h, na Praça do Povo, em Carneirinhos, o “Outubro Rosa”.

Haverá apresentações artísticas, vacinação, testes rápidos para diagnóstico de doenças infectocontagiosas, orientações e atenção à saúde da mulher. Para o evento, estão confirmadas as participações do grupo da professora Shirley Malta, com a Dança do Ventre Infantil; da turma de Dança de Salão e de Canto da Casa de Cultura; Rose Machado Escola de Dança; e grupo de Dança Nayd, comandado por Yuri Drumond.