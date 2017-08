Autor de vários atos infracionais na cidade é internado em unidade a cerca de 460 km de João Monlevade

Um menor infrator de 17 anos, conhecido do meio policial por roubos e furtos, foi apreendido e encaminhado para uma unidade de Internação para menores infratores no norte do estado, a cerca de 460 km de João Monlevade. A apreensão do menor aconteceu na última terça-feira (15), depois dele ter cometido mais um ato infracional.

Segundo a Polícia Militar de João Monlevade, união de esforços entre Polícia Militar da cidade e de Itabira, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, Poderes Executivo e Legislativo Municipal, Legislativo Estadual e SUAPI foi possível providenciar a internação do infrator.

Essa medida segundo a PM, além de resguardar o adolescente, levará maior segurança à comunidade.

Novas internações

Ainda de acordo com a Polícia Militar a mesma força tarefa continuará em atuação para buscar novas internações para outros menores que estão cometendo atos infracionais em João Monlevade e Região.