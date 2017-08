Biblioteca de São Gonçalo oferece cursos a distância

A Biblioteca Pública Municipal Professor Josef Blonski, de São Gonçalo do Rio Abaixo, está com inscrições abertas até o dia 18 de agosto para três cursos a distância para jovens entre 14 e 29 anos. As capacitações são oferecidas por meio do “Conecta Biblioteca”, programa realizado pela ONG Recode e a Caravan Studios, que objetiva aproximar a comunidade da biblioteca e atrair novos usuários para esses equipamentos culturais, especialmente jovens em situação de vulnerabilidade.

Serão oferecidos os cursos de ‘Introdução ao Mundo Digital’, que aborda as possibilidades da internet para estudar, buscar emprego e fortalecer a cidadania e introdução ao pacote Office (Word, Excel, Power Point); ‘Jogos de Lógica e Introdução à Programação’, cujo enfoque são jogos que estimulam o pensamento lógico e apresentação das possibilidades de carreira na área de tecnologia e ‘Aprendendo a Programar’, que ensina noções de HTML e uso de ferramenta Visual Studio para a construção de um website. Todos os participantes receberão certificados reconhecidos pela Microsoft.

A aula inaugural ocorre no dia 21 de agosto, às 9h, na Biblioteca Municipal, e os cursos terão início no dia 22 de agosto.