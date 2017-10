BR-381 volta a ser interditada duas vezes esta semana

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), fará novas interrupções no trânsito na BR-381 nesta quarta e quinta-feira, 25 e 26 de outubro para detonações de rochas. A ação faz parte das obras de duplicação e revitalização da rodovia federal.

Amanhã (25), a interdição vai acontecer próximo ao km 392, entre Barão de Cocais e Itabira, por volta das 14h. No mesmo horário a interdição acontecerá na quinta-feira (26), no KM-419, em Roças Novas. As intervenções devem durar entre 20 e 40 minutos. De acordo com o Dnit as ações serão executadas e supervisionadas por profissionais treinados.