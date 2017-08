Briga com faca e pedra termina com dois no hospital

Uma briga acabou deixando duas pessoas feridas, por volta das 20h do último domingo (13), na Rua São Gabriel, no Bairro Santa Marta, em Itabira. Um dos feridos, de 24 anos, foi agredido com um golpe de faca. Já a outra vítima, de 40 anos, com uma pedrada. Segundo a polícia, os dois tiveram que ser socorridos para o pronto socorro para serem medicados.

O Central de Operações da Polícia Militar recebeu denúncia que numa briga um homem teria sido atingido por um golpe de faca e que o SAMU já havia sido acionado para socorrer a vítima. Diante do relato, a central enviou várias guarnições ao local para verificar a veracidade do fato.

O homem de 24 anos foi atingido com dois golpes no braço esquerdo. A vítima relatou aos militares que o autor da agressão seria um senhor de 40 anos, que alegou ter desarmado o jovem que havia tentado lhe atingir no peito e que, durante a luta corporal, acabou atingido ele com a faca.

A vítima mais velha disse ainda que após desarmar o rapaz, o mesmo pegou uma pedra e lhe atingiu na testa causando um corte no supercílio e um hematoma no olho esquerdo, sendo ele levado na viatura da PM, ao pronto socorro.

O esfaqueado também foi levado para receber os atendimentos. Ambos receberam atendimento médico e foram liberados.