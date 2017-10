Nova Era: briga em bar termina com um baleado no pescoço

Um homem de 46 anos foi baleado no pescoço durante um desentendimento em um bar, que fica na Rua Pompéia no Bairro Armazém, em Nova Era, por volta das 03h45 da madrugada de ontem (22).

Quando a Polícia Militar chegou ao local a vítima estava caída no chão sangrando muito com um ferimento na altura do pescoço e respirando com dificuldade. Uma equipe do Grupo de Atendimento Voluntário de Emergência (GAVE), esteve no local e encaminhou a vítima ao Hospital São José. Devido a gravidade da lesão, ele teve que ser transferido para o Hospital Margarida, em João Monlevade.

Segundo a Polícia Militar a dona do estabelecimento, que é namorada do autor de 47 anos, contou que a vítima teria provocado seu namorado por diversas vezes, insinuando que ele estivesse sendo traído. O autor teria o advertido por várias vezes a vítima, solicitando que cessasse as ofensas e difamações. Ainda segundo a mulher a vítima teria se apossado de uma cadeira e desferiu um golpe com o objeto na cabeça de seu namorado, que neste momento o autor sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo que atingiu o pescoço da vítima.

OS militares foram até a casa da mulher e lá localizaram um revólver calibre 32 municiado com sete cartuchos, um deles deflagrado, que estava sobre um guarda roupas.

Ainda na residência foram localizadas manchas de sangue, possivelmente do autor que teve um ferimento na cabeça em função do objeto atirado contra ele.

A polícia apreendeu a arma de fogo e um celular, que foram entregues na Delegacia de Polícia..

Já por volta das 20h, o autor foi preso em São José do Goiabal. Ele teria ido até a cidade em um taxi.

Segundo a polícia, em contato com o taxista, ele teria informado que levou o autor a pedido da dona do bar até São José do Goiabal e o deixado próximo ao posto de combustíveis 151, que fica às margens da BR-262. Disse ainda que o homem estava ferido na cabeça e teria contado que teria se envolvido em uma briga.

Ainda segundo a polícia a mulher teria repassado informações falsas sobre a localização do autor, tentando dificultar o trabalho e por isso recebeu voz de prisão e levada para a Delegacia de Polícia, juntamente com o autor.