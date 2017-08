Caminhoneiro morre em acidente na BR-262 em São Domingos do Prata

Um homem morreu em um acidente grave por volta das 18h desse domingo (6) após o caminhão em que viajava cair em uma ribanceira no km 153 da BR-262, no trecho conhecido como Serra do Macuco em São Domingos do Prata.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), José Fernandes de Sá, 54 anos, conduzia o caminhão Mercedes Benz placa JTK-3233 de Uberlândia sentido Vitória/ES, quando aconteceu o acidente. A suspeita é que o caminhão tenha perdido os freios na descida da serra que tem cerca de nove quilômetros de extensão,

Após sair da estrada o caminhão capotou várias vezes. Na queda o corpo do caminhoneiro foi arremessado para fora do veículo e ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e após colher informações que possam apontar as causas do acidente liberou o corpo da vitima que foi encaminhado ao necrotério do Cemitério do Baú, em João Monlevade.