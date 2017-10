Campeonato Amador em São Gonçalo é marcada por muitos gols

No último domingo (22), começou a 13ª edição do Campeonato Amador Distrital. O torneio tem o objetivo de promover e integrar equipes, atletas, bairros e comunidades de São Gonçalo do Rio Abaixo.

A rodada inicial foi marcada por 17 gols. Na partida de abertura, às 8h, a equipe do Guanabara venceu o Sítio Oliveira por 2 a 1. Logo depois, às 10h, o Santa Tereza bateu o Taiti pelo placar de 3 a 1.

Os outros dois jogos do dia foram disputados à tarde. Às 15h, o time do Supermercado Amora empatou com a equipe de São José em 1 x 1 e, às 17h, o Santa Efigênia ganhou do Kalarari por 5 a 3. Todas as partidas foram disputadas no campo do Operário, no bairro Guanabara.

As próximas partidas serão no próximo domingo (29), a partir das 8h, com os duelos entre Pedras X Santa Tereza, Taiti X São José, Piçarrão X Santa Efigênia e Kalarrarys X Guanabara.

Em 2017, participam da competição dez times que foram divididos em dois grupos. O grupo A é composto pelas equipes São José, Santa Tereza, Taiti, Supermercado Amora e Pedras. Já o grupo B é formado pelos times Santa Efigênia, Guanabara, Kalarrarys e Piçarrão.

O Campeonato Amador Distrital é uma realização da Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes