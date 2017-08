Uma carreta carregada com bois tombou na manhã desta terça-feira (15) e complicou o trânsito na altura do KM376, da BR-381, em São Gonçalo do Rio Baixo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher se feriu sem gravidade no acidente. A carreta já foi retirada do local e os animais resgatados. O trânsito no local é intenso, mas sem restrições.

