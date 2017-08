Carro é encontrado completamente queimado em São Gonçalo

Um veículo Gol, de cor prata, com as placas LCD-9227 foi encontrado totalmente queimado na manhã do último sábado (12). O carro estava abandono na estrada do Fernandes, zona rural da cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo.

A Polícia Militar chegou ao lugar depois de receber denúncias anônimas apontando o crime. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o veículo além de ser destruído pelas chamas estava sem toda a parte mecânica, portas e tampa. A polícia acredita que o carro foi furtado para subtração de peças.

O lugar onde o carro estava, segundo a PM, é muito isolado e fica cerca de 30 km da cidade de São Gonçalo Rio Abaixo.