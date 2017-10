Casa de Cultura abre inscrições para oficinas de bolas natalinas

Finalizando as oficinas de artesanato do ano de 2017, a Fundação Casa de Cultura oferece à comunidade monlevadense a oficina de Bolas Natalinas. As inscrições serão segunda e terça -feira, 30 e 31 de outubro, de 8 às 11 horas e 13 às 16 horas, na Casa de Cultura. Os interessados deverão residir em João Monlevade e estar munidos de foto 3×4, cópia da Carteira de Identidade e do comprovante de endereço. Quem já fez alguma oficina em 2016 ou 2017, basta comparecer à Fundação, nos mesmos dias e horários da inscrição, para manifestar interesse e buscar a lista de materiais.

A oficina é gratuita e atenderá a 42 pessoas, destinando-se a interessados acima dos 16 anos, sendo que as vagas serão ocupadas por ordem de inscrição. As aulas serão entre os dias 1º e 29 de novembro de 2017, com vagas disponíveis às quartas-feiras, pela manhã, tarde e noite, sendo uma turma de 14 pessoas em cada turno.

A técnica trabalhada pela instrutora Eliana Reis poderá ser utilizada em bolas de isopor, CD’s, feltros dentre outros.

O material necessário para a oficina será de responsabilidade do aluno e a lista estará disponível no momento da efetivação da inscrição.