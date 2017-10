Catas Altas amplia acesso a serviços de saúde com contratação de mais médicos

A Prefeitura de Catas Altas está reestruturando o setor de saúde municipal. E uma das primeiras ações foi a contratação de mais um médico para fazer parte da equipe. O novo profissional já está atendendo e é responsável pelos casos de urgência e emergência, que antes eram direcionados aos clínicos do Programa de Saúde da Família.

A medida foi necessária para que os dois médicos do PSF, e demais profissionais da atenção básica, pudessem ter mais tempo para realizar, de forma adequada, ações de promoção e prevenção de saúde, como o aumento no número de visitas domiciliares e atividades educativas.

Com a contratação, o município – que já contava com duas equipes de Saúde da Família (Catas Altas e Serra do Caraça) – conseguiu aumentar o tempo de atendimento médico clínico, passando de 80 horas semanais para 120 horas. Isso agilizou o acolhimento das urgências e emergências e desafogou os enfermeiros, que estão conseguindo realizar suas atividades oportunamente.

“Antes, havia maior dificuldade em realizar todas as consultas agendadas no dia, de modo que, agora, vejo que há maior e melhor organização do fluxo, além do aumento de atendimentos feitos”, explica a médica do PSF Tamara Fernandes Heringer que ressalta a necessidade de se ter “tempo, acompanhamento, retornos e avaliação cuidadosa e prospectiva de cada paciente”, durante as consultas, situação que melhorou muito com a chegada do novo profissional.

Essa é a mesma opinião compartilhada pelos enfermeiros dos dois PSF’s, TeniersThiagus de Almeida e Aline Thais Rodrigues de Freitas. Para Aline, ainda houve uma melhora significativa nas ações da enfermagem e nosprocedimentos individualizados de cada equipe. “Antes o enfermeiro ficava muito mais tempo para atendimento na demanda e ficava em falta para outros procedimentos e acompanhamentos”, explica. Além disso, segundo ela, com mais um médico, “melhoraram e aumentaram as visitas domiciliares com os enfermeiros e estamos conseguindo ir até na zona rural”, completa Aline.

A melhora também foi sentida pela população do distrito do Morro D’Água Quente que passou a contar com atendimento médico três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras.

Segundo a secretária municipal de saúde, Maria Tereza Hosken, a prioridade dessa reorganização é conseguir fazer com que a atenção primária tenha 100% de cobertura. “Se bem estruturada, o atendimento realizado pela atenção primária pode resolver mais de 80% dos problemas de saúde da população”, explica Maria Tereza, que completa: “é importante salientar que a porta de entrada continua sendo a Unidade Básica de Saúde, que deverá acolher os usuários e indicar o atendimento adequado a necessidade de cada um”.

Avaliação do serviço de saúde – Além da melhoria na satisfação dos usuários, todo este trabalho de reorganização do setor também tem sido avaliado pelo Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ), cujo objetivo é avaliar o serviço prestado, a estrutura física, os equipamentos, visando um atendimento qualificado e oportuno aos usuários. A primeira visita foi realizada em agosto de 2017.

Programa de Saúde da Família – As equipes de saúde da família de Catas Altas trabalham com área de abrangência definida, cuidando de todos os ciclos de vida, desde o recém-nascido até os idosos, com vínculo e responsabilização pelas pessoas. Além das atividades de prevenção e promoção de saúde, as equipes atendem as demandas agudas desta população da sua área de abrangência dentro da competência da atenção primária e é também responsável pela coordenação do cuidado nos outros pontos da rede, ou seja, encaminha às especialidades e para procedimentos de média e alta complexidade. Entretanto, os pacientes ainda retornam à equipe com contra referência para continuidade do cuidado com sua equipe de saúde da família.

Por mês, são feitas cerca de 800 visitas/atendimentos pelas equipes dos PSF’s.

“Além do atendimento da atenção primária nas UBSs, hoje, a secretaria de saúde consegue atender as demandas de algumas especialidades no próprio município, como ginecologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, cardiologia, cirurgia e urologia. Outras especialidades são ofertadas também pelo município através do Consórcio Intermunicipal de Saúde Médio Piracicaba (CISMEPI)”, ressalta o prefeito de Catas Altas e presidente do Consórcio José Alves Parreira.

Além do atendimento da atenção básica e de algumas especialidades, o município ainda conta com atendimento de excelentes profissionais na assistência farmacêutica, análises clínicas, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e enfermagem. Por mês, o setor realiza entre 10 mil e 11 mil atendimentos, uma média de dois por habitantes/mês.

Pré-conferências de saúde – A contratação de mais um médico foi uma demanda que a Prefeitura coletou dos moradores, durante as pré-conferências de saúde realizadas no município no primeiro semestre deste ano. “Durante estes encontros, visitamos todos os bairros, distrito e comunidades rurais e ouvimos muito a necessidade de se ter mais um profissional para melhorar este tipo de atendimento. Hoje estamos conseguindo atender a mais um anseio de nossa população”, comemora Parreira.