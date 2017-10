Catas Altas finaliza estudos para interligação da rede de esgoto do bairro Vista Alegre

Tweet no Twitter

A Prefeitura de Catas Altas finalizou um estudo para verificar a melhor forma de se fazer a interligação do esgoto do bairro Vista Alegre à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município.

De acordo com os resultados, não é possível fazer a ligação por gravidade, como estava sendo cogitado inicialmente.

Por conta dessa constatação, no momento, a equipe da Prefeitura está discutindo e analisando uma nova solução, podendo ser necessária a construção de uma nova estação elevatória para o bombeamento dos resíduos através de tubulações ou de uma fossa séptica, dependendo da viabilidade.

Para atingir as estações de tratamento, a rede de esgoto conta, em grande parte, com a força da gravidade, que age naturalmente levando água e resíduos. Em alguns momentos, no entanto, é necessário que haja o bombeamento desse conteúdo pela tubulação.

Após a interligação, a cidade vai conseguir tratar 100% do esgoto da área urbana. Hoje, o tratamento chega a aproximadamente 75%. Isso acontece porque, nos últimos anos, foram construídas moradias populares no Vista Alegre, sem planejamento algum ou cuidado de se fazer um projeto de interligação do esgoto, o que acabou gerando a dificuldade encontrada atualmente.

A ETE de Catas Altas tem capacidade para tratar 12 litros de esgoto por segundo, mas trata 7 litros por segundo (cerca de 18 milhões de litros por mês).