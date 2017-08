Cavalgada do Morro D’Água Quente reúne grande público em três dias de evento

Um grande público marcou presença neste último final de semana para prestigiar a XXI Cavalgada do Morro D’Água Quente, a mais antiga de Catas Altas.

O evento começou na sexta-feira com feira gastronômica, rodeio profissional e shows com Boteco do Léo e com o cantor Matheus Luccato.

No sábado, além da feira e da final do rodeio, teve shows de Expedito e Celestino, Marciano e seus Teclados, Vitor e Fabrícia, Fabrício DiPaula e Reuber e Allan.

A dupla mineira de Ipatinga fechou a noite com uma apresentação animada. Mesmo com frio, ninguém ficou parado ao som de sucessos como “Beijo Bom”, “De Madrid a Salvador”, “Não vejo saída”, “Foi Amor” e outros.

No domingo, a programação começou com concurso de marcha para todas as raças em 12 categorias. Cerca de 40 animais participaram da competição. Os vencedores em cada uma das modalidades receberam premiação em dinheiro e troféu. O primeiro lugar de cada categoria ganhou R$ 300,00, o segundo R$ 200,00 e o terceiro R$ 100. Reservado Campeão recebeu R$ 600,00 e Campeão dos Campeões R$ 1.000,00. Os participantes da categoria mirim receberam medalhas.

Fechando a festa, teve ainda rua de lazer com atrações gratuitas para as crianças, touro mecânico e shows com Bloco Show de Catas Altas e Delano e Sérgio.