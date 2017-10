Chuva em João Monlevade deixa PA sem luz

A forte chuva que caiu em João Monlevade na noite de ontem (23) causou estragos na cidade e deixou o prédio do Pronto Atendimento (PA) sem energia elétrica. A água invadiu a portaria de um prédio no bairro Paineiras e formou um rio de lama numa rua próximo ao edifício.

O temporal também deixou o prédio do PA no escuro e exames que seriam realizados nesta terça-feira (24) foram desmarcados. Apesar de o local contar com um gerador, o aparelho não está em funcionamento. No início do ano, vândalos furtaram os cabos do aparelho e um engenheiro da Prefeitura de João Monlevade iria elaborar projeto para que outras ações do tipo não voltassem a se repetir.

Procurada, a prefeita Simone Carvalho (PSDB), por meio de sua Assessoria de Comunicação, disse que até o momento não havia nenhuma ocorrência grave por conta da chuva. “São feitos monitoramento de áreas potencialmente de risco, córregos e rios, bem como algumas obras de prevenção, como muros e redes pluviais no ABM, Santo Hipólito e Novo Cruzeiro. A Defesa Civil prossegue atenta e observando todo o município. Caso alguém saiba de algo que careça de alguma intervenção, deve ligar para a Defesa Civil: 3852-8100”, consta em informações repassadas pelo assessor de comunição, Will Jonny Nogueira.