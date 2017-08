Ciclista quebra a perna por conta de apagão em trecho no Baú

Um ciclista quebrou a perna depois de se machucar ao passar pela “reta do bairro Baú”, em João Monlevade. O acidente foi causado pela falta de iluminação no local. Nesta semana, 16 lâmpadas que ficam entre o posto de combustíveis e a entrada para a estrada do Forninho, não funcionaram, deixaram o trecho no escuro. O problema foi causado no transformador.

O assunto foi pontuado pelo vereador Vanderlei Miranda (PR) durante pronunciamento na tribuna da Câmara, em reunião realizada ontem (11). Ele lamentou a demora na solução do problema. Thiago Araújo (Titó – PDT) e Cláudio Domingues Magalhães (Cebolinha-PTB) endossaram o discurso de Vanderlei.

Cebolinha afirmou ainda que o problema seria de responsabilidade de uma empresa que presta serviços para a Cemig e que a questão já teria sido sanada.