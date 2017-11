A pacata cidade de Dionísio vinha sofrendo com ação de marginais e consequentemente os crimes violentos – como roubos, tentativa de homicídio e homicídio – aumentaram nos últimos anos. De 2016 para cá, com a implantação e maior adesão da Rede de Vizinhos Protegidos, esses crimes diminuíram.

O comandante da Polícia Militar local, sargento Rafael Coura, em conversa com jornalistas na tarde desta segunda-feira (30), apontou que a queda dos crimes violentos, de outubro do ano passado para esse ano chega a 62% na cidade de Dionísio. A redução dos casos de roubos está na casa dos 72% e os furtos caíram 22%. Já os crimes contra a vida reduziram em 20% os registros. “O principal parceiro na redução dos delitos é a comunidade. Quando assumimos o comando do pelotão de Dionísio, a sensação de insegurança na cidade era muito grande”, falou o sargento Coura, que explicou também que a PM tem usado o patrulhamento rural e ostensivo no combate ao crime.

Para demonstrar a parceria entre comunidade e Polícia Militar, o sargento Coura exemplificou que nos últimos dias um criminoso foi preso na cidade depois de denúncias na Rede de Vizinhos Protegidos. Ele era procurado e tinha dois mandados de prisão em aberto. Foi montada uma operação e o homem, que comandava crimes em outras cidades, inclusive na capital mineira, foi preso.

Outra ocorrência bem sucedida, que contou com informações de populares, foi de um roubo de um veículo em João Monlevade e um dos autores envolvidos era da cidade. Os ladões foram presos em Dionísio e com eles foi encontrada uma submetralhadora, usada no crime (Relembre o caso aqui).

Projetos

Além da expansão de Rede de Vizinhos Protegidos, a Polícia Militar em Dionísio está com intenção de criar grupo semelhante entre os fazendeiros do município. Outro ponto que vai ajudar a coibir delitos na cidade é a instalação de câmeras de monitoramento de seguranças na entrada e na saída. Segundo o comandante da PM local, as conversas estão adiantadas entre a polícia e a Prefeitura. Durante as festas de final do ano, moto patrulhas serão utilizadas para reforçar o policiamento na área comercial da cidade, para dar mais segurança a todos.

Parceria

A Polícia Militar também tem trabalhado em parceria com escolas e pais de adolescentes. Por meio de palestras, os policiais orientam aos jovens em relação à prática de delitos e suas penalidades. Frutos já estão sendo colhidos e a taxa de menores envolvidos em crimes também vem caindo, segundo informações do comandante.

Ao final da entrevista o oficial disse que a cidade de Dionísio está de braços abertos para receber visitantes. “Diferentemente do que algumas pessoas recomendavam não irem para Dionísio, vamos pra Dionísio. Nós queremos que os turistas vão para a cidade e tirem suas conclusões. A Polícia Militar e a cidade estão de braços abertos para recebê-los com toda segurança. No que cabe à Polícia Militar na questão de vigilância e a segurança, está sendo feito com maestria e profissionalismo e os resultados apontam melhoras significativas. A população dionisiana abraçou a Polícia Militar e juntos, poderemos fazer muito mais pela cidade. Dionísio é uma cidade muito boa e acolhedora e convido a todos a conhecê-la”, finalizou sargento Rafael Coura.