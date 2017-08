Com Programa de Recuperação Fiscal, R$ 1,7 milhão volta aos sofres públicos de João Monlevade

A Prefeitura de João Monlevade já recebeu cerca de R$ 1,7 milhão proveniente do Programa de Recuperação Fiscal (Refis). Segundo informações, 80% dos devedores quitaram os débitos com o município e a avaliação sobre o montante recuperado está dentro das expectativas da administração pública.

O Refis beneficiou o contribuinte que estava em atraso no pagamento do Imposto sobre Serviços (ISS) e Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU). As dívidas foram renegociadas com desconto e sem juros e multas. Do montante arrecadado, 12% devem ser investido na Saúde e 25% na Educação.