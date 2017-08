Comando do 4° Pelotão de Meio Ambiente apresenta resultados positivos no primeiro semestre do ano

O comandante do 4º Pelotão de Meio Ambiente e Transito é situado no Município de Itabira, o tenente Caldeira, que coordena cinco Grupamentos, apresentou nesta segunda-feira (7), os resultados das operações registradas pelo grupamento nos primeiros seis meses do ano.

Ao todo foram 919 ações envolvendo operações preventivas e 145 ações repressivas, contribuindo para a preservação ambiental. Ao todo 220 pessoas foram presas ou apreendidas, além da apreensão de grande quantidade de drogas. Setenta e cinco armas de fogo foram apreendias e diversos veículos roubados/furtados que recuperados.

No primeiro semestre do ano aconteceu ainda a formatura de 136 alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, no Programa de Educação Ambiental (PROGEA), desenvolvido pela unidade.

“Os resultados alcançados neste primeiro semestre pelo Pelotão foram positivos tanto na área de Meio Ambiente, policiamento Rodoviário, quanto no combate à criminalidade principalmente envolvendo o uso de Armas e drogas. Uma redução significativa no índice de acidentes de trânsito com vítimas, ou seja, apesar da frota de veículos ter aumentado drasticamente nos municípios que compreendem o Pelotão, ainda sim, através de campanhas educativas e muitas fiscalizações em locais pontuais onde ocorriam com maior frequência os acidentes conseguimos uma redução de 24 acidentes a menos que o ano passado”, pontuou tenente Caldeira.

Fotos: Atila Lemos