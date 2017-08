Cursos on-line de conteudista e desenvolvedor web abrem inscrições

Cursos a distância de conteudista e desenvolvedor web da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) aceitam inscrições até o dia 6 de outubro.

Cursos a distância de conteudista e desenvolvedor web da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) aceitam inscrições até o dia 6 de outubro.

Podem participar, gratuitamente, servidores e agentes públicos que trabalham com o desenvolvimento de sites e também a comunidade em geral. Os interessados podem se inscrever no portal da Enep, nas páginas para o curso de desenvolvedor e de conteudista.

As aulas irão abordar a importância de se adaptar os portais para pessoas com deficiência, garantindo o acesso de todos os cidadãos aos conteúdos na internet.

O curso de desenvolvedor, que conta com 30 horas de aulas, traz recomendações de acessibilidade, práticas de desenvolvimento acessível e outros recursos de Tecnologia Assistiva. A dedicação média sugerida é de sete horas por semana, por quatro semanas. O curso vai de 10 de outubro até 6 de novembro.

Já as lições de conteudista, com total de 20 horas, visam reconhecer as necessidades de acessibilidade em páginas e corrigir erros nesse aspecto nos sites. Entre 10 a 30 de outubro, o aluno deve dedicar seis horas por semana, durante três semanas, para ter um rendimento adequado.

