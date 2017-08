Definidos os semifinalistas da Copa Integração de Futebol Amador de São Gonçalo

A 9ª edição da Copa Integração de Futebol Amador de São Gonçalo do Rio Abaixo entrou na reta final. Agora, apenas quatro equipes seguem na luta pelo título da competição. A rodada do último final de semana foi recheada de gols e partidas emocionantes.

A equipe de Ponte Coronel bateu a de São José por 4 a 1 e o time do Sítio Oliveira perdeu para o de Mãe D’Água pelo placar de 2 a 1.

No próximo domingo (27), às 8h30, se enfrentam Canjica X Sítio Oliveira, no campo de Bom Sucesso, e Mãe D’Água X Una, no campo de Mãe D’Água. A grande final do torneio ocorrerá em data e local a serem definidos.

A Copa Integração é uma realização da Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, por meio da Secretaria de Esportes, e tem o objetivo de promover a integração entre equipes e atletas das comunidades rurais.