Desaparecido por dois dias homem é encontrado morto após acidente de moto em Dionísio

Eduardo Martins Moreira, 35 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (21) na estrada de acesso à localidade de Córrego Chileno, Zona Rural da cidade de Dionísio, depois de se envolver em um acidente de moto.

Um primo da vítima foi quem percebeu que algo de muito grave poderia ter ocorrido com Eduardo Martins, uma vez que ele havia saído de casa no sábado a tarde com destino ao Distrito de Conceição de Minas e não havia retornado para a casa. Ele perguntou a um amigo da vítima se tinha visto Eduardo naquele distrito e contou que ele estava desaparecido.

Após tomar conhecimento do sumiço da vítima, o rapaz saiu a sua procura refazendo os trajetos possíveis de Eduardo. Ao passar próximo à ponte de entrada ao Distrito de Conceição de Minas, percebeu que uma proteção da ponte estava amassada. Ao parar para verificar viu a motocicleta do amigo dentro do córrego bastante danificada. Ele continuou a procura da vítima, momento que avistou o corpo de Eduardo dentro d’água e a cabeça submersa a cerca de três metros da motocicleta.

O rapaz acionou o primo de Eduardo e a Polícia Militar, informando ocorrido. Ele contou para a polícia que esteve com a vítima por volta das 21h de sábado em Conceição de Minas e que Eduardo fazia uso moderado de bebida alcoólica. Disse ainda que Eduardo caiu diversas vezes, devido seu estado, tentando montar na motocicleta até que conseguiu e saiu com o veículo.

O local do acidente foi isolado até a chegada da Perícia Técnica da Polícia Civil, que após os trabalhos liberou o corpo da vítima que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, do Cemitério do Baú, em João Monlevade.

Segundo a polícia a moto estava com a documentação irregular e foi apreendida e rebocada ao Pátio do Detran.