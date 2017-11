Desrespeito: Veículos estacionados em ponto de ônibus são multados e rebocados

Na manhã de ontem (19) três veículos estacionados irregularmente no ponto final do ônibus, em frente à Arena Esportiva, no bairro Rosário foram multados pela Polícia Militar e rebocados ao pátio do Detran.

Sem o local para estacionar, o ônibus acabou interditando parcialmente a via. Militares compareceram ao local, notificaram os veículos e solicitaram o guincho para remoção dos carros.