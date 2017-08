Dois mortos em explosão na Gerdau

Uma explosão em uma usina da Gerdau, em Ouro Branco, na região Central do Estado, deixou ao menos dois mortos na manhã desta terça-feira (15). Em nota, a empresa confirmou o ocorrido e informou que está prestando assistência às famílias das vítimas.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco, que está acompanhando o ocorrido, informou que dois outros funcionários estão em estado grave em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outras oito pessoas ficaram feridas e seguem internadas no Hospital Fundação Ouro Branco. A explosão aconteceu na coqueria 2 da Gerdau Ouro Branco.

Na unidade Ouro Branco da empresa, há pelo menos 3.000 funcionários. Um dos mortos era um trabalhador terceirizado e o outro contratado pela Gerdau. Eles ainda não foram identificados. Ainda conforme o sindicato, o fato de os funcionários não poderem circular dentro do local com celulares pode ter dificultado o pedido de ajuda.

Um acidente semelhante no mesmo local ocorrido em novembro do ano passado matou três funcionários. Neste caso, a explosão aconteceu durante a manutenção de uma torre de gás.

Veja a nota enviada pela Gerdau na íntegra:

“A Gerdau confirma, com muito pesar, que ocorreu na manhã de hoje (15/08) um acidente com duas vítimas fatais na sua usina em Ouro Branco. A Empresa está prestando assistência às famílias das vítimas e trabalhando para detectar as causas do acidente. Mais informações serão disponibilizadas no decorrer do dia”.

