Dupla invade bar, roubam clientes e tenta fugir

Dois homens invadiram um bar que fica na avenida Armando Fajardo, no bairro Loanda, em João Monlevade, renderam os clientes que estavam no local e tentaram fugir levando celulares e dinheiro. A ação criminosa aconteceu por volta das 23h30, da última sexta-feira (11).

Um dos clientes assaltado contou que os marginais entraram no bar de arma em punho e ordenaram para que todos se deitassem no chão e entregassem a eles dinheiro, celular e objetos de valor. Os reféns obedeceram a ordem dos bandidos que recolheram os materiais e saíram do local.

Quando se prepararam para fugir numa moto que deixaram na porta do bar, policiais militares que faziam patrulhamento pela região desconfiaram da ação da dupla e abordaram os dois homens. Um deles conseguiu fugir se escondendo no meio do mato. O outro, um rapaz de 25 anos, foi preso em flagrante.

A Polícia conseguiu recuperar seis telefones e R$ 240,30. Foram apreendidas uma touca ninja, uma arma de fabricação caseira modelo espingarda, uma CNH de um dos suspeitos, dois capacetes e a moto usada pela dupla.