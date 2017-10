Em uma ação rápida PM prende bando que praticava crimes no Cruzeiro Celeste

Tweet no Twitter

Após um assalto, e uma ação rápida da Polícia Militar de João Monlevade, três homens foram presos suspeitos do crime contra clientes em um salão no Bairro Cruzeiro Celeste na noite desta sexta-feira (27). Na ação criminosa, três pessoas foram rendidas.

Segundo a PM, com os bandidos foram apreendidos uma Pistola semi-automática, que foi usada na ação criminosa, um pino de cocaína, três celulares roubados, R$754,60 que era parte do dinheiro roubado das vítimas, uma cigarro de maconha, uma porção de crack, além de vários outros objetos utilizados no tráfico de drogas.

As vítimas estavam no salão quando foram rendidas pelos marginais. Eles tentaram se passar por clientes, momento em que um dos marginais sacou a arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo os pertences e dinheiro das vítimas. Durante a ação elas foram amarradas com fios de aparelhos elétricos e tiveram os celulares e uma quantia de R$1.580,00 roubados.

Diante dos relatos da vítima, bem como de um levantamento de informações fornecidos por moradores, foi executado uma ação policial com viaturas da Patrulha de Atendimento Comunitário, Tático Móvel e Gepmor. Os policiais militares conseguiram cercar uma casa no bairro Ernestina Graciana onde os bandidos se escondiam.

Durante o cerco policial, quatro marginais tentaram fugir por um terreno que fica nos fundos. Três deles foram capturados e um conseguiu escapar.

Os homens presos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos.