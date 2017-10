“Encontros com a Política” capacita vereadores e comunidade

Nos dias 19 e 20 de outubro, a Câmara de João Monlevade promoveu em parceria com o Centro de Apoio às Câmaras, setor da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o “Encontros com a Política”. A capacitação, ministrada pelo mestre em Direito Administrativo, consultor da ALMG e professor da Escola do Legislativo, Antônio José Calhau de Resende, teve dois pontos focais: o papel do vereador e o controle externo do Executivo.

Vereadores, servidores da Câmara e sociedade em geral participaram da capacitação, que foi aberta ao público. Autoridades da região também prestigiaram o evento. Dentre os vereadores estavam o presidente da Câmara, Djalma Bastos (PSD), Leles Pontes (PRB), Fábio da Prohetel (PP), Belmar Diniz (PT), Thiago Titó (PDT), Lelê do Fraga (PTB), Revetrie Teixeira (PMDB), Sinval Dias (PSDB), Cláudio Cebolinha (PTB), Toninho Eletricista (PHS) e Gentil Bicalho (PT). O evento foi realizado conforme Resolução 550 de 22 de setembro de 2011, que institui o projeto “Política e Cidadania”. Dentre outros objetivos, tal resolução determina que a Câmara deve propiciar ao cidadão espaço para reflexão sobre os Poderes Legislativo e Executivo e ainda, proporcionar informações de qualidade.

Para Djalma, o evento foi uma oportunidade única para todos que participaram. “Sempre destaco o orgulho que devemos ter por sermos vereadores. E nesta capacitação nos foi mostrado todas as ferramentas que temos para trabalhar corretamente. O Poder Legislativo é de extrema importância para o desenvolvimento de nossas cidades, estados e do nosso país”, ressaltou. O presidente da Câmara ainda destacou que a capacitação é em alusão ao dia do Vereador, comemorado em 1º de outubro, e também ao dia do Servidor, celebrado em 28 próximo. “Aproveito a oportunidade para agradecer meus colegas vereadores, que auxiliam na gestão da Câmara e trabalham muito por nossa cidade. Agradeço também aos servidores, que fazem diferença no atendimento e nos projetos desenvolvidos pela Câmara Municipal”, disse Djalma.