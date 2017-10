Explosão durante feira de ciência em escola deixa três crianças feridas

Três alunos, todos com 13 anos de idade, ficaram feridos em uma explosão, enquanto realizavam trabalhos em uma feira de ciências na manhã de ontem (26), em uma escola que fica no Bairro São Geraldo, no município de Ferros.

A Polícia Militar esteve no Hospital São Judas Tadeu onde a diretora do estabelecimento de ensino contou que está previsto no calendário escolar uma feira de ciências, porém durante uma experiência que era utilizado álcool e fogo, houve uma explosão do recipiente, onde vitimou três alunas do 8° ano.

Um dos estudantes estaria testando o projeto utilizando álcool em gel, momento em que o fogo apagou, ele jogou mais álcool para reacender fogo ocasionando a explosão.

Duas estudantes tiveram que ser transferidas para hospital João XXIII em Belo Horizonte, devido à gravidade das lesões.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada, porém não compareceu porque segundo o agente de plantão os trabalhos seriam realizados posteriormente, uma vez que sala de aula onde ocorreu a explosão foi limpa pelas funcionarias da escola.