Feira de Ciências da Escola Parreiras movimenta 1,3 mil alunos neste sábado

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Feira de Ciências 2017 da Escola Estadual Dr. Geraldo Parreiras vai movimentar 1,3 mil alunos, neste sábado (28), das 8h às 11h30, nas dependências da escola, no bairro Vila Tanque, em João Monlevade. Por conta do considerável número de estudantes, o evento, que é aberto ao público, também ocorre no sábado seguinte, dia 4 de novembro, em mesmo local e horário.

A edição da Feira de Ciências deste ano contempla temas variados, tais como, diversidade, inclusão, mundo do trabalho e formação para a cidadania. Além de alunos do ensino médio dos turnos matutino e vespertino, também participam do evento estudantes dos cursos técnicos de Administração, Informática, Marketing e Recursos Humanos.

Dezenas de trabalhos serão apresentados em stands e salas de aula. A criatividade dos estudantes alia conhecimento e prática. Com o subtema ‘Matemática nas Profissões’, um grupo de estudantes irá exibir um vestido feito com conhecimentos matemáticos, provando que a disciplina está presente no mundo da moda.

Qualidade de vida, Reino Plantae, Evolução e Tecnologia, IMC e Aferição, Ciência em Verso e Prosa, A Praça é Nossa, Ilusão de Óptica, Pirâmide Alimentar, Matemática é uma Arte, Jogos Matemáticos e Químicos são outros assuntos abordados pelos alunos do ensino médio.

Projetos profissionais serão exibidos pelos estudantes dos cursos técnicos com a criação da empresa Cerimonial Parreiras e um desfile de modas com atuação dos próprios alunos. Projeto de Sistema Web para venda de produtos ou serviços e projeto de sistema de monitoramento de ambientes por meio de câmeras de segurança são algumas das atividades a serem apresentadas pelo curso de informática. Já o curso de Recursos Humanos fará apresentação de tópicos acerca das novas leis trabalhistas.

No dia 4 de novembro haverá projetos realizados pelos alunos do turno vespertino. Além de show de química, serão exibidas atividades com os subtemas, diversidade da Amazônia, plantas medicinais, fontes de energia alternativa e outros assuntos.