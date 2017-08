Festival da Canção de Alvinópolis abre inscrições

O 36° Festival da Canção de Alvinópolis, será realizado nos dias 7, 8 e 9 de setembro de 2017, na praça padre João Bosco, em frente à Matriz do Rosário, no Centro Histórico de Alvinópolis. As inscrições para o evento já estão abertas e poderão se inscrever compositores e intérpretes de todo o território nacional, em conjunto ou solo, cujas composições estiverem escritas em língua portuguesa.

A fase de inscrições para a seleção ocorre até o dia 24 de agosto. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do preenchimento da ficha de inscrição online, disponível no link: https:www.festivalalvinopolis.com.br/inscricoes.

Serão selecionadas 20 músicas para apresentação de variados estilos e origens culturais. A avaliação para premiação das melhores será realizada por meio do corpo de jurados qualificados e do voto popular. Os vencedores receberão troféus e a seguinte quantia em dinheiro: 1º lugar – R$ 4.500.00; 2º lugar – R$ 3.000,00; 3º lugar – R$ 1.500,00; melhor intérprete – R$ 1.000,00; melhor letra – R$ 1.000,00; voto popular – R$ 1.000,00.

Neste ano, o Festival da Canção de Alvinópolis é patrocinado, pelo Governo do Estado de Minas Gerais e pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), e conta com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Alvinópolis. Quaisquer informações adicionais ou dúvidas poderão ser sanadas pelo contato via e-mail, através do contato@festivalalvinopolis.com.br.