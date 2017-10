Fiemg Itinerante capacita empresários de João Monlevade

Empresários e membros da comunidade de João Monlevade participaram, do dia 24 a 27 de outubro, do FIEMG Itinerante Regional Vale do Aço, realizado pela primeira vez neste município. Com palestras, oficinas de artesanato, via Escola Móvel, e curso de culinária saudável, via Cozinha Brasil, mais de 300 pessoas foram capacitadas durante os quatro dias do evento.

Para ministrar a palestra “Indústria 4.0 – Desafios e Oportunidades para as micro e pequenas empresas”, o evento contou com Diogo Reis, analista da unidade de indústria do Sebrae. “Esta é a quarta revolução industrial, focada em tecnologia e ganho de escala com qualidade. As indústrias passam a ficar mais próximas do consumidor, com produtos diferenciados, customizados, sem perder a qualidade”, explicou.

A programação também contou com as palestras “Reforma Trabalhista – Entenda o que muda” e “Terceirização – um olhar minucioso sobre o tema”, com o advogado trabalhista do Sistema FIEMG, Gustavo Lemos. De forma clara e interativa, Gustavo apresentou as principais alterações da reforma, com os comparativos de “como era” e “como ficou”, esclarecendo todas as dúvidas do público participante.

“Em nome de toda diretoria do SIME, agradecemos à FIEMG Regional Vale do Aço pela realização do Itinerante em nosso município. Com uma programação sucinta e objetiva, conseguimos levar conhecimento aos diversos públicos, contribuindo para o desenvolvimento da nossa região, seja através de um pequeno negócio artesanal, ou desenvolvendo tecnologias da indústria 4.0. Além disso, ressaltamos as palestras ministradas pelo Dr. Gustavo que, com certeza, muito contribuíram para esclarecer nossas dúvidas referentes às alterações da reforma”, disse Wenilson Fernandes, presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Material Elétrico e Eletrônico de João Monlevade, parceiro do evento.

Para a comunidade, o FIEMG Itinerante levou a Oficina de Artesanato para Geração de Renda, com a Escola Móvel, e o Cozinha Brasil, um projeto consolidado em todo Brasil que visa a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores da indústria, a partir da alimentação saudável. Na oportunidade, foram ministrados cursos que ensinam o preparo de alimentos saborosos e nutritivos a baixo custo, focados em dietas para prevenir obesidade, diabete, hipertensão e colesterol alto.

O FIEMG Itinerante Regional Vale do Aço contou com a parceria do SIME, Sebrae, Arcelor Mittal, Prefeitura Municipal de João Monlevade, Sesi, Senai e Associação Comercial e Industrial de João Monlevade.