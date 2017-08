Fogo em mato se alastra e destrói galpão de recicláveis em João Monlevade

Um galpão de materiais recicláveis foi consumido pelo fogo que começou em vegetação que fica próxima do prédio.

O fato aconteceu por volta das 18 de ontem (20), no bairro Boa Vista, em João Monlevade. As chamas só foram debeladas 6h30 depois do início dos trabalhos. O galpão corre o risco de desabar e será avaliado por equipe da Defesa Civil.

Bombeiros do 4º Pelotão de Itabira foram chamados ao local dos fatos e precisaram usar mais de 30 mil litros de água no combate ao fogo. Os militares tiveram dificuldades em abastecer os caminhões, já que em João Monlevade há poucos hidrômetros disponíveis.

Outro ponto que dificultou os trabalhos foi que os Bombeiros Civis da ArcelorMittal não puderam ajudar no combate as chamas já que o caminhão da unidade estava empenhado em outra atividade da siderúrgica.

Na semana passada, os vereadores de João Monlevade voltaram a cobrar a instalação de uma unidade do Pelotão dos Bombeiros na cidade e devem se reunir com a prefeita Simone Carvalho Moreira (PSDB) para tratarem do assunto. Eles também devem formar uma comissão para avaliação dos custos que a administração municipal deve arcar com a implantação do Pelotão.