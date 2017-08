Frango Assado com Legumes

INGREDIENTES

600g sobrecoxa de frango (aproximadamente 4 pedaços) com pele

300 g de mandioca picada

100 g de abóbora em cubos com casca

1 embalagem de MAGGI® IDEIAS PARA Galinha Caipira

Modo de Preparo:

Retire o saquinho com cuidado e separe o lacre. Adicione o frango, a mandioca, a abóbora e o tempero. Misture delicadamente o conteúdo do saquinho espalhando bem o tempero por todos os pedaços de frango e dos legumes. Feche o saquinho com o lacre, mantendo-o cerca de 4 dedos de distância da borda do saco (cerca de 6 cm). Coloque o saquinho, na posição horizontal, dentro da forma e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 1 hora ou até que esteja dourado. Retire do forno e abra a embalagem com cuidado pois o saquinho estará cheio de ar quente. Sirva.

DICA:

Use outros vegetais, a seu gosto.