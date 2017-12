Garoto de João Monlevade faz campanha para pagar cirurgia

Publicidade

O menino Fábio Augusto Martins Silva precisa de doações em dinheiro para pagar o tratamento de uma doença nos olhos. Ele mora no bairro Satélite e tem 13 anos. A enfermidade que acomete a visão de Fábio é a ceratocome. O distúrbio é contínuo, progressivo e atinge a córnea.

O tratamento de Fábio consiste no uso de lentes em um dos olhos e cirurgia no outro. Tanto a lente quanto a cirurgia são de alto custo financeiro e, devido à progressão da doença, é de extrema urgência. Segundo familiares, Fábio já perdeu grande parte da visão, sofre com fortes dores de cabeça e já não consegue acompanhar as aulas na escola.

Para ajudar no tratamento de Fábio basta fazer um depósito na seguinte conta:

FÁBIO AUGUSTO MARTINS SILVA

Banco: Caixa Econômica Federal

AG: 0607

OP: 013

Conta: 49720-9