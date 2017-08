Governador entrega carros para a saúde e ambulâncias a municípios da região

O governador Fernando Pimentel entregou nesta segunda-feira (7), no Auditório JK, Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, 239 veículos para a área da saúde no estado. Deste total, são 25 ambulâncias e um deles vai para Itabira. Já Alvinópolis e São Domingos do Prata integram lista de cidades 214 que ganharam veículos para transporte de pacientes e serviços gerais.

Durante o evento, Fernando Pimentel destacou que os veículos são extremamente importantes para a melhoria do atendimento à população, principalmente em municípios menores e que não dispõem de hospitais ou centros de saúde mais complexos.

O investimento para a aquisição dos 214 veículos para atenção básica chegou a R$ 13,7 milhões. Os recursos são oriundos das emendas parlamentares. Do Tesouro Estadual vieram cerca de R$ 3 milhões para a aquisição das 25 ambulâncias do tipo Unidade de Suporte Básico (renovação de frota e reserva) para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) nos municípios e nos SAMUs regionais.

O governador voltou a destacar a importância da harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo em Minas Gerais e a relevância da destinação das emendas parlamentares dos deputados para setores importantes da gestão pública.

“O excelente entendimento que existe entre esses poderes é o que possibilita o encontro que estamos fazemos aqui hoje. A emenda do deputado é de livre arbítrio dele. Ele pode colocá-la onde quiser, do jeito que quiser. Mas todos os deputados concordaram conosco em concentrar as emendas na saúde e em adquirir equipamentos. E, como o Estado compra em grande quantidade, ele compra mais barato. E, fazendo assim, ganhamos mais espaço, ganhamos mais veículos com o mesmo dinheiro, beneficiando a população”, explicou.