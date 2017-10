Governo mineiro vai contratar 100 mil pessoas

O governo de Minas Gerais anunciou nesta segunda-feira (23) a contratação de cerca de 100 mil pessoas designadas para as escolas públicas em todo o estado em 2018 – das quais cerca de 70 mil serão para professores. As inscrições podem ser feitas no site www.designaeducacao.mg.gov.br a partir desta quarta-feira (25) até as 23h59 do dia 10 de novembro.

As vagas são para professor, auxiliar de serviços (servente, limpeza e portaria), assistente técnico (secretaria) ou especialista em educação (supervisor e orientador pedagógico), com salários que variam de R$ 1.128,76 a R$ 2.669,55.

São quatro os critérios de classificação para a disputa das vagas de designação: aprovado em concurso para a localidade; aprovado em concurso de outra localidade; habilitação e escolaridade exigidas e tempo de serviço prestado ao estado; habilitação precária para o cargo (é o caso, por exemplo, de um engenheiro que queira dar aulas de matemática).

Serviço:

As inscrições para as designações podem ser feitas pelo site www.designaeducacao.mg.gov.br das 10 horas de 25 de outubro até as 23h59m de 10 de novembro.

Podem ser feitas até três inscrições por cargos e localidades.

A divulgação da classificação será em 22 de novembro.

A segunda etapa do processo, que é o processo de designação propriamente dita, terá início em data ainda a ser definida.