Homem morre após acidente de carro na BR-381 neste domingo que deixou outros quatro feridos graves

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um acidente grave no km 348 da BR-381, por volta das 18h50 desse domingo (13) envolvendo um caminhão e um carro de passeio. Os dois veículos bateram de frente, deixando cinco feridos em estado grave.

Segundo a PRF, todas as vítimas com ferimentos estavam no veículo Honda/Civic com placa de Rio Piracicaba. O veículo teria invadido a pista contrária, vindo a bater de frente contra o caminhão.

Equipes do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) foram ao local e retiraram as vítimas das ferragens do veículo, que ficou completamente destruído.

Todas as vítimas foram levadas ao Hospital Margarida, em João Monlevade. Segundo informações Genilson Martins Mariano, 29 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.

Por causa do acidente o trânsito ficou parcialmente interrompido nos dois sentidos por cerca de 40 minutos. As causas ainda não foram apontadas pela polícia.