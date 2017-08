Idoso de 83 anos morre em acidente de carro na MG-120

Um acidente de carro registrado na madrugada desta terça-feira (15), no km 360 da MG-120, no município de Ferros, deixou uma pessoa morta e outros dois feridos, um deles em estado grave.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária as vítimas seguiam no veículo I/Ford Escort com placa de Santa Luzia/MG, da cidade de Guanhães para Itabira, quando em uma curva a roda dianteira do carro saiu da pista e, devido ao ressalto do asfalto com a parte de terra muito alto fez com que o condutor perdesse o controle da direção e o veículo capotou, vindo a bater em uma cerca e parou fora da pista.

Geraldo Ferreira da Silva, de 83 anos, que era cadeirante, tinha problemas de saúde e teve traumatismo craniano. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

Duas ambulâncias foram ao local e encaminharam os feridos, o motorista de 23 anos e o pai dele de 54, ao hospital de Ferros.

A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e após colher informações que possam apontar as causas do acidente, liberou o veículo que foi removido ao Pátio do Detran.