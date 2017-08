A Igreja Presbiteriana de João Monlevade realiza no próximo sábado (12) mais uma edição do Culto do Amigo. O evento acontece às 19h30 no templo na igreja q eu fica na Avenida Getúlio Vargas, 4044 em Carnerinhos. O Culto será ministrado pelo Pastor Reginaldo Campanati Antunes com participação da equipe de louvor da igreja.