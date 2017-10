Promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara, há turmas terça e quinta, de 7h30 às 8h30, e segunda e quinta, de 17h30 às 18h30. As aulas são no ginásio do bairro Santa Mônica

A Prefeitura de Santa Bárbara está com inscrições abertas para o Projeto Ginástica com Dança, promovido pela Secretaria de Governo, Esportes e Juventude. O objetivo é garantir lazer, entretenimento e, sobretudo, o desenvolvimento de atividades que proporcionem o bem estar físico e mental dos participantes.

Para se inscrever basta procurar a Diretoria de Esportes, localizada no ginásio poliesportivo Emília Mendes da Fonseca, levar uma foto 3×4, CPF e Identidade. A inscrição é imprescindível para a participação nas atividades.

Dentre os benefícios a serem alcançados pelos participantes está a redução de estresse e ansiedade, a prevenção de doenças crônicas, o aumento da flexibilidade corporal, o relaxamento muscular, a redução da pressão arterial e a melhora da disposição para a realização das atividades rotineiras. Vale lembrar que os exercícios são conduzidos por um profissional de educação física da Prefeitura.

O projeto foi retomado em agosto e conta com a participação de várias pessoas, de diferentes faixas etárias. Há turmas terça e quinta, de 7h30 às 8h30, e segunda e quinta, de 17h30 às 18h30. As aulas são no ginásio do bairro Santa Mônica.

As inscrições não se encerram, logo, os interessados podem se inscrever no momento que desejarem.

Para mais informações basta ligar na Secretaria de Governo, Esportes e Juventude (3832-1240) ou na Diretoria de Esportes (3832-1710).