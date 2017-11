Irmãos perdem os pais em acidente na BR 381

Duas crianças de 2 e de 4 anos foram resgatadas com vida depois que os pais delas morreram em grave acidente na BR 381,na cidade de Naque, no Vale do Rio Doce. A Polícia Rodoviária Federal não deu informações sobre as circunstância da ocorrência. Porém, testemunha contaram que o veículo VW Polo, em que viajava a família, bateu de frente com um caminhão, num trecho de curvas.

Os corpos do homem e da mulher foram lançados para fora do carro, levando a crer que não usavam o cinto de segurança. Já as crianças, com idade de 2 e 4 anos, foram retiradas das ferragens. Uma foi socorrida por policiais militares e outra por um motorista que passava pelo local.

Os dois irmãos foram levados para o Centro de Saúde de Naque, de onde foram seguiram em ambulância para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Os dois estavam bastante feridos e em estado de choque. Já o motorista do caminhão escapou ileso. A fatalidade aconteceu na tarde de ontem (19).