Izza é a atração de sábado no Centro Cultural

A cantora e compositora Izza apresenta no próximo sábado (28), no Centro Cultural São Gonçalo, o show Cosmópolis. O espetáculo é fruto do lançamento de seu EP, álbum autoral que marca a estreia de sua carreira solo. O trabalho estabelece diálogo sensível entre a MPB e a música indie, com melodias e sonoridades contemporâneas. Com este trabalho, ela já ganhou palcos de festivais importantes da capital mineira tais como o Sonora, Festival Internacional de Compositoras, e o Música Itinerante.

Izza é o nome artístico de Raísa Campos, atriz e cantora, natural de Fortaleza que escolheu Belo Horizonte para ser sua segunda casa há quase uma década. Multiartista desde criança, Izza traz em seus 28 anos um currículo com participação em diversos projetos, como o grupo Oxente Uai, Duo Nós2 e Coletivo Mutável. Suas canções integraram trilhas de espetáculos tais como O Menino que Sonhava Demais (2012), Cor Agem (2014) e Amor e Outras Palavras Mutáveis (2016). Com o grupo Oxente Uai, lançou o CD Feito Passarim, contando com a direção musical Fernanda Gonzaga.