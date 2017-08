México promete “olhar para o futuro” no novo Nafta

O secretário de Economia do México, Ildefonso Guajardo, afirmou nesta quarta-feira (16) que o seu país quer “olhar para o futuro, e não para o passado”, no início da renegociação do Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta) com os Estados Unidos e o Canadá. E defendeu um “pacto com mais comércio, e não menos”. A informação é da EFE.

“Estamos desejando renovar a nossa aliança norte-americana. Vamos olhar para o futuro”, disse o ministro ao começo da primeira rodada de conversas, que durarão até o domingo, em Washington.

Guajardo, que estava acompanhado pela ministra de Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, e pelo representante de Comércio Exterior dos EUA, Robert Lighthizer, ressaltou que o México buscará “conseguir um melhor acordo” que fomente mais comércio.

“Para que dê certo, tem que funcionar para todas as partes envolvidas. De outra forma, não é um acordo”, afirmou Guajardo. Ele enfatizou que a chave é que o novo “Nafta não rompa com o que funcionou”, e destacou que o México buscará desempenhar “um papel construtivo” nas negociações.

Entre as metas do México no acordo estão fortalecer a competitividade na América do Norte, alcançar um comércio regional inclusivo e responsável, aproveitar as oportunidades da economia do século XXI e promover confiança no comércio e em investimentos.

O representante do México nas conversações será Kenneth Smith, encarregado de comércio da embaixada mexicana em Washington e que já participou da negociação do acordo inicial. Os EUA estarão presentes com John Melle, atual assistente de Comércio Exterior para o hemisfério ocidental, enquanto o Canadá será liderado por Steve Verheul, que já esteve à frente do recente pacto do país com a União Europeia.

Fonte: Agência Brasil