Minas Fácil de Itabira sobe para 8º no ranking estadual

O processo para abertura de empresas em Itabira, realizado pelo Minas Fácil, é concluído em poucos dias e supera o prazo de outras unidades do Estado. Os empresários e trabalhadores itabiranos têm acesso a diversos serviços na avenida das Rosas, nº 1.115, no bairro São Pedro – local de funcionamento do Sine e do Minas Fácil – de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Os empreendedores que procuram o Minas Fácil de Itabira para formalizar o próprio negócio encontram mais agilidade no serviço. Prova disso, segundo Danielli Teixeira Gomes, diretora de Plantas Industriais da Prefeitura, é a evolução de Itabira no ranking da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), que hoje está em 8º lugar. “No começo do ano estávamos em 67º lugar, passamos para o 34º quando percebi a existência desse ranking. Hoje, estamos em 8º por causa do nosso trabalho, já que abrimos uma empresa em seis dias”.

Ainda segundo ela, o prazo máximo estipulado pela Jucemg é de nove dias para que os empresários tenham acesso ao contrato social registrado, CNPJ, inscrições municipal e estadual e, alvará de localização. “Então, quando a gente consegue atingir ou diminuir o prazo para essas formalizações, vamos subindo na classificação”, explicou Danielli Gomes. O ranking é divulgado mensalmente pela Jucemg e, de acordo com a diretora, o esforço é contínuo para manter a unidade de Itabira no topo. “Por exemplo, mês passado ficamos em 10º lugar. Então, o trabalho não pode parar”.

O Minas Fácil é um serviço prestado pela Jucemg, em parceria com as Receita Federal; secretarias de Estado de Fazenda (SEF), Planejamento e Gestão (SEPG) e Meio Ambiente (SEMAD); Vigilância Sanitária (Visa) e Corpo de Bombeiros, além da Prefeitura de Itabira, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo (SMDECTIT).

Funciona também, no mesmo endereço, a unidade Itabira do Sistema Nacional de Empregos (Sine), destinada aos trabalhadores que, além das oportunidades de emprego, oferece a confecção de currículo, a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e o suporte para o trabalhador dar entrada no seguro-desemprego. As empresas que anunciam as vagas de trabalho no Sine também são auxiliadas pela equipe no momento de selecionar os trabalhadores. Além disso, contam com uma sala para realizar as entrevistas e dar início ao processo de contratação.

A CTPS é confeccionada gratuitamente na agência de Itabira e o trabalhador sai com o documento no mesmo dia. “Somos a única unidade em Minas Gerais que tem a impressora de produção da carteira e, por isso, conseguimos entregá-la em poucas horas”, justificou Danielli Gomes que, ressaltou também a crescente demanda pelo serviço. “Muitos moradores de outras cidades, como Belo Horizonte e Ipatinga por exemplo, utilizam o Sine Itabira para fazer a CTPS”.

Emprego

Desde o mês de julho, as vagas de emprego disponíveis na agência são divulgadas no dia anterior ao início do processo seletivo. A partir das 16 horas, de segunda a sexta-feira, as oportunidades são afixadas na parte externa do Sine e, também, distribuídas para todos os veículos de comunicação da cidade.

Esta decisão foi tomada, segundo Danielli Gomes, para diminuir as filas no local. “Nosso objetivo é acabar com as filas desnecessárias e promover mais comodidade pra os usuários. Como as vagas já foram antecipadas no dia anterior, com os seus respectivos requisitos, as pessoas não precisam mais amanhecer na porta da agência”. A diretora lembrou ainda, que os requisitos para preencher as vagas são definidos pelas empresas. “Com relação às exigências de escolaridade, experiência e qualificação são determinações dos contratantes. O Sine apenas acata, faz a triagem das pessoas e as encaminha para as empresas com a carta de entrevista”.

Indicadores

De acordo com dados da SMDECTIT, registrados em junho deste ano, estão formalizados e em atividade 7.302 negócios. Desse total, 3.709 são empresas – 1.572 do comércio, 323 do segmento indústria e 1.814 de serviço – e 3.593 são microempreendedores individuais (MEI). Desde o início do ano, 58 novas empresas foram constituídas e 44 extintas. O prazo médio para abertura de empresas é de seis dias, no entanto, em fevereiro, girava em torno de 14 dias.

O Sine emitiu até junho, 1.495 carteiras de trabalho para pessoas de outras 15 cidades, além de Itabira e, produziu ainda, 755 currículos. Em janeiro a quantidade de desempregados registrada foi de 788 pessoas. Em junho, esse número caiu para 591. Em contrapartida, a quantidade de pessoas empregadas em janeiro era de 808 e, em junho, de 584. No último balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, referente ao mês de junho, foram admitidos em Itabira, 627 pessoas, contra 617 demissões.