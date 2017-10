Mineiro leva sozinho prêmio da Mega Sena

O sorteio do concurso 1979 da Mega-Sena desta quinta-feira (19) teve apenas uma aposta ganhadora do prêmio de R$ 3.951.513,94. A aposta que acertou os seis números do sorteio foi feita em Muzambinho, Minas Gerais. O sorteio foi realizado em Assis Chateaubriand, Paraná. Confira as dezenas:

22 – 23 – 29 – 32 – 38 – 45

A quina teve 32 apostas ganhadoras, cada uma levando R$ 39.401,20, enquanto 2.677 apostas fizeram a quadra, levando R$ 672,84, cada uma.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50, e pode ser feita em lotéricas de todo o país ou pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal até as 19h (horário de Brasília).