Monlevadense é o melhor no Powerman Brasil Duathlon

De voltas às competições oficiais, o monlevadense Talles Medeiros, ficou com o título de campeão na 3ª edição do Powerman Brasil Duathlon, realizado no final de semana em Indaiatuba (SP). O circuito é o maior da America do Sul.

Talles foi duas vezes vice-campeão mundial de duathlon (2015 e 2016) e nesse ano não pode encarar o duelo devido a fratura do pé esquerdo. O acidente o deixou de molho por três meses. Voltando dessa lesão, o Powerman foi a competição para marcar o retorno, e foi na distância Sprint que ele conseguiu um resultado brilhante

“Eu sabia que minha corrida ainda estava aquém do que posso fazer, mas faz algum tempo que o meu ciclismo está cada vez melhor e foi nele que apostei e entreguei a bike na área de transição com quatro minutos de vantagem faltando somente 5km da 2ª corrida, aí era administrar e controlar! Estou muito feliz por continuar mantendo esse alto nível por tantos anos,” contou o campeão.

O atleta é patrocinado pelo Sicoob Credimepi, Skechers Brasil e Açaí Fresh. Já nesse domingo, Medeiros encara a Golden Run – prova com 21 KM, em Belo Horizonte, e se prepara para o Brasileiro de Duatlhon, na categoria elite, no dia 22 de outubro, em Barueri (SP).