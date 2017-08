Moradores de Vargem Alegre comemoram entrega da igreja de São Sebastião

A solenidade de entrega das obras de restauração arquitetônica e paisagística da igreja de São Sebastião de Vargem Alegre reuniu grande número de pessoas na tarde do último domingo (20).

Os moradores da localidade comemoraram a reforma do templo religioso. Com lágrimas nos olhos, Maria dos Santos Ribeiro (Dona Chuchuca), 96 anos, falou que ficou muito satisfeita com a restauração. “Trabalhei durante 46 anos na igreja e ver ela toda reformada é emocionante. Ficou muito bonita”, exclamou. Lucinéia Aparecida Ribeiro Barcelos, 40 anos, filha de Dona Chuchuca, contou que a mãe sempre participa das missas e que fez questão de comparecer ao evento.

O pároco de São Gonçalo do Rio Abaixo, José Marcelino de Magalhães Filho, afirmou que a reforma da igreja era um anseio da comunidade e só foi possível diante de parceria entre a Prefeitura e a Paróquia de São Gonçalo do Rio Abaixo, que investiram um total de R$ 360.864,73, sendo R$ 331.692,12 do Executivo, por meio do Fundo de Preservação do Patrimônio Cultural, e R$ 29.172,61 da Paróquia.“Nesse momento de crise, sem parceria não teria como executar qualquer obra”, ressaltou.A colaboração da Prefeitura também foi destacada por Geralda Custódia Borges Pena, 54 anos. De acordo com ela, a comunidade sempre batalhou para ajudar a igreja, mas a ajuda do Executivo foi fundamental. “Sempre trabalhamos em barraquinhas para arrecadar verba para contribuir com as obras, mas o investimentoera muito alto. Sem ajuda essa restauração não seria possível”, observou Geralda.

O Prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, Antônio Carlos Noronha Bicalho, disse que a reforma da igreja de São Sebastião era uma de suas metas. “Sei da importância desse patrimônio para a comunidade e é por isso que coloquei como prioridade conseguir reformá-la. Tenho certeza que São Sebastião está nos iluminando para poder fazer o melhor. Sei da minha responsabilidade e vou trabalhar para fazer o melhor para o povo de São Gonçalo”, garantiu Antônio Carlos.