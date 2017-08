Mulher denuncia marido por agressão e PM encontra arma e muita munição

Uma mulher de 32 anos chamou a Polícia Militar em sua casa, que fica no bairro Santa Bárbara, em João Monlevade, depois de ter sido agredida pelo marido dela, de 33 anos. O fato aconteceu na noite de ontem (20).

A vítima disse que após uma discussão, o homem usou de força física, desferindo-lhe tapas e socos> Ele também bateu sua cabeça contra a parede, causando-lhe lesões em sua boca, rosto, hematomas no couro cabeludo e nas costas. O autor confirmou que houve uma discussão entre o casal e que as agressões foram mútuas. Ele foi agredido com unhadas e tapas.

Quando a polícia estava na residência do casal, militares viram uma munição de arma de fogo, calibre 38, no chão do quarto. Questionada, a vítima informou que o autor possuía uma arma de fogo, que fora extraviada já há algum tempo. Os policiais fizeram buscas pelo imóvel e localizaram em uma gaveta de um guarda roupas do casal, mais nove munições intactas, todas do mesmo calibre.

No local compareceu a mãe da vítima, que relatou que sua filha constantemente é agredida pelo companheiro, bem como ameaçada com arma de fogo, confirmando ser o genro proprietário de um revólver. A mulher apontou ainda que o homem dorme com o objeto e denunciou que a arma poderia estar num açougue de propriedade dele.

Os militares foram até o estabelecimento e encontraram em cima de um freezer, um revólver calibre 38, carregado com seis cartuchos intactos. Já no caixa do estabelecimento, havia uma cartela contendo mais nove munições do mesmo calibre. O autor se negou a dizer a procedência da arma e munições. O casal foi levado ao Hospital Margarida, devido aos ferimentos e depois encaminhados para a delegacia para prestarem esclarecimentos.