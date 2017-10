Acidente grave na BR-381 em Nova Era

Um acidente grave envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (4), no km 335 da BR-381 em Nova Era.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Zuleika Silva de Oliveira, 51 anos, conduzia o veículo Chevrolet Classic placa PUQ-0342 de Ipatinga, sentido João Monlevade quando em uma curva acentuada o veículo rodou na pista molhada e bateu de frente em um caminhão Mercedes Bens placa HBN-7086 de Visconde do Rio Branco/MG, que era conduzido por José de Assis Ferras, 31, seguia no sentido contrário.

Zuleika, que viajava sozinha, ficou presa nas ferragens do veículo e foi resgatada em estado gravíssimo pela equipe do Grupo de Atendimento Voluntário de Resgate (GAVE) de Nova Era, e levada ao Hospital Margarida.

O impacto da batida foi tão violento que o veículo ficou completamente destruído.

Segundo a PRF o condutor do caminhão teve ferimentos leves e recusou atendimento médico e a pista não precisou ser fechada por causa do acidente, uma vez que os veículos envolvidos no acidente não obstruíram a via.