Novo quartel da PM em Barão de Cocais será inaugurado dia 1º

O novo quartel da 57ª Cia de Polícia Militar de Barão de Cocais será inaugurado no dia 1º de setembro, às 10h. O evento deve contar com a presença do Comandante do 26º Batalhão de Policia Militar, Tenente Coronel Hudson Matos Ferraz Júnior e do prefeito de Barão de Cocais, Décio Santos.

O chefe do Executivo frisou que “apoiar a PM é uma das formas de fazer Barão de Cocais uma das cidades mais seguras do estado, e consequentemente , do país. É uma parceria importante para todos”.

O prédio policial vai funcionar ao lado do Terminal Rodoviário São João do Morro Grande, localizado no centro da cidade. A unidade recebe os últimos preparativos e terá dois andares, e elevador. As instalações modernas objetivam tornar o trabalho dos militares mais dinâmicos e oferecer melhor acessibilidade, tanto de policias, quanto para a população.